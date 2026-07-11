LCC 4 Pilar 2026 Digelar, Arianto: Ruang Pembentukan Karakter Pelajar Papua

jpnn.com, JAYAPURA - Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tahun 2026 Tingkat Provinsi Papua resmi digelar di LPTQ Provinsi Papua, Sabtu (11/7/2026).

Puluhan pelajar dari berbagai sekolah tingkat SMA se-derajat di Provinsi Papua berkumpul dalam semangat persatuan.

Ajang itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai kebangsaan di kalangan pelajar sekaligus mempersiapkan generasi muda untuk Indonesia Emas 2045.

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Anggota Badan Sosialisasi MPR RI, Arianto Kogoya menegaskan LCC Empat Pilar MPR RI bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan media pembentukan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda khususnya di Provinsi Papua.

Menurutnya, pelajar saat ini merupakan generasi yang tumbuh di era digital dengan akses informasi yang sangat luas.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai Empat Pilar MPR RI menjadi sangat penting agar bisa menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

"LCC Empat Pilar MPR RI menjadi ruang pembelajaran kebangsaan yang menyenangkan, kompetitif, dan membangun karakter. Melalui kegiatan ini para peserta dilatih berpikir kritis, bekerja sama, menjunjung tinggi sportivitas, serta memahami nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa," ujarnya.

Arianto menambahkan, Papua memiliki posisi strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia.