Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

LCC Empat Pilar MPR Jatim Dibuka, Ahmad Muzani Sampaikan Lima Pesan Kebangsaan

Sabtu, 18 April 2026 – 17:23 WIB
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani resmi membuka Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR Tahun 2026 Tingkat Provinsi Jawa Timur. Foto: MPR RI

jpnn.com, JAWA TIMUR - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani resmi membuka Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR Tahun 2026 Tingkat Provinsi Jawa Timur yang ditandai dengan pemukulan gong sebanyak lima kali di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/4/2026).

Ajang ini dihadiri para peserta lomba dari sembilan sekolah yang berhasil lolos LCC Tingkat Provinsi Jawa Timur, yaitu SMA Negeri 1 Pandaan, SMA Negeri 15 Surabaya, SMA Negeri Jogoroto, SMA Negeri 1 Rogojampi, MAN 2 Kota Malang, MAN 1 Jember, SMAN 1 Balongpanggang, SMA Negeri 2 Mojokerto, dan SMA Negeri 1 Pacitan.

Ahmad Muzani menegaskan LCC Empat Pilar MPR bukan sekadar kompetisi menang atau kalah, melainkan wadah untuk melatih keberanian, kemampuan berpikir, dan penguasaan materi kebangsaan.

"Bukan tentang menang, bukan tentang kalah, tetapi tentang keberanian saudara tampil mewakili daerah-daerah dan menguasai materi yang saudara kuasai," ujarnya.

Menurutnya, Indonesia ke depan membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga kreatif, inovatif, berakhlak, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, dia menyampaikan lima pesan penting kepada para peserta. Pertama, menjadi penjaga Pancasila.

Muzani menekankan bahwa Pancasila merupakan fondasi utama bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Indonesia.

“Tanpa Pancasila, tidak ada Indonesia. Tidak ada Indonesia tanpa Pancasila,” tegasnya.

TAGS   MPR RI  Ahmad Muzani  Empat Pilar MPR  Pancasila 
BERITA MPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp