Le Minerale Raih Penghargaan HaiBunda Pilihan Bunda Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - Merek air minum dalam kemasan (AMDK) asli milik Indonesia Le Minerale kembali meraih penghargaan sebagai “Brand Galon Air Mineral Pilihan Bunda untuk Keluarga” dalam ajang HaiBunda Pilihan Bunda Award 2025.

Pencapaian yang telah diraih selama empat tahun berturut-turut ini menegaskan konsistensi Le Minerale dalam menghadirkan produk berkualitas serta membuktikan posisinya sebagai galon air mineral yang paling dipercaya para Bunda Indonesia.

HaiBunda Pilihan Bunda Award merupakan refleksi langsung dari suara konsumen, khususnya para ibu sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga.

Proses penilaian dilakukan melalui survei independen dengan metodologi jajak pendapat langsung terhadap komunitas Bunda Indonesia, menjadikan hasilnya kredibel dan valid.

Survei yang melibatkan 12.252 responden ini menunjukkan dominasi Le Minerale dengan raihan 69,5% suara, terpaut jauh dari Aqua (11,9%), Nestle Pure Life (10,3%), dan Pristine (8,2%).

Data ini mempertegas bahwa Le Minerale bukan hanya populer, melainkan juga telah terbukti sebagai brand galon air mineral yang paling kredibel, aman, dan terpercaya untuk kebutuhan keluarga setiap hari.

Chief Executive Officer HaiBunda Tomoki Hasegawa menegaskan bahwa para Bunda Indonesia sangat selektif dalam memilih produk air mineral untuk keluarga.

"Le Minerale berhasil menempati posisi teratas karena menjadi top of mind galon yang aman dan dapat dipercaya. Dalam survei ini, Le Minerale unggul berkat kualitas galonnya yang selalu baru, higienis, serta bebas BPA, tiga faktor penting yang memberi ketenangan hati bagi para Bunda ketika menyajikan air minum bagi keluarga,” ungkapnya.