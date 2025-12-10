Leadership Training Bagian dari Program Resmi RKPD 2025, Bukan Pemborosan Anggaran

jpnn.com, TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan klarifikasi terkait kritik publik atas penyelenggaraan Leadership Training di Bandung yang dianggap menghabiskan anggaran besar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tangsel, Wahyudi Leksono menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan program resmi yang telah disahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.

“Leadership Training ini bukan kegiatan mendadak. Program ini sudah ditetapkan dalam RKPD 2025 sebagai bagian dari agenda pengembangan kompetensi ASN Tangsel,” kata Wahyudi di Serpong, Rabu (10/12)

Kegiatan yang dilaksanakan selama empat hari, dibagi dua gelombang pada 9–10 dan 11–12 Desember 2025, dengan total peserta 200 pejabat eselon II dan III.

Menanggapi pertanyaan publik soal mengapa Bandung dipilih, Wahyu menjelaskan bahwa pemilihan lokasi sudah melalui kajian kebutuhan pelatihan.

“Bandung dipilih karena memiliki fasilitas pelatihan yang memadai, lingkungan belajar yang kondusif, serta ketersediaan narasumber berkualitas yang relevan dengan materi pengembangan kepemimpinan. Di sana, peserta dapat mengikuti sesi pelatihan secara fokus tanpa terdistraksi oleh rutinitas pekerjaan sehari-hari,” jelas Wahyudi.

Dia menambahkan bahwa lokasi luar kota bukan untuk memanjakan peserta, tetapi agar pelatihan berlangsung optimal dan terukur.

“Tujuan kami adalah memastikan proses pembelajaran berjalan efektif. Pemilihan Bandung adalah pertimbangan profesional, bukan gaya-gayaan,” tegasnya.