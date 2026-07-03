Leapmotor B10 Bakal Melantai di GIIAS 2026, Ini Bocoran Harganya

jpnn.com, JAKARTA - PT Indomobil National Distributor akan memperkenalkan mobil listrik Leapmotor B10 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Namun, menjelang debut publiknya sejumlah informasi mengenao predikai harga dan pengiriman pun mulai terungkap.

Chief Executive Officer (CEO) PT Indomobil National Distributor, Tan Kim Piauw mengatakan Leapmotor B10 dipastikan akan memiliki harga kompetitif.

SUV listrik asal Tiongkok itu dibanderol di bawah Rp 500 jutaan.

“Kami indikasinya harga Leapmotor B10 di bawah Rp500 jutaan untuk wilayah on the road Jabodetabek,” kata Tan Kim Piauw di Jakarta, Kamis.

Kehadiran Leapmotor B10, diproyeksikan menjadi pilihan baru di segmen SUV listrik menengah yang kini semakin kompetitif.

Dengan harga yang relatif terjangkau, model ini diharapkan mampu menarik konsumen yang ingin beralih ke kendaraan elektrifikasi.

Selain itu, Indomobil National telah membuka pemesanan mobil listrik asal Tiongkok sejak 1 Juli 2026.