Leapmotor D99 Akan Meluncur Pekan Depan, Ini Bocoran Spesifikasinya

Rabu, 10 Juni 2026 – 14:25 WIB

jpnn.com - Leapmotor mengumumkan akan merilis mobil bari dengan nama D99 pada 25 Juni 2026 mendatang.

Mobil yang bermain di kelas multi purpose vehicle (MPV) tujuh penumpang itu akan menjadi model flagship Leapmotor.

Dilaporkan Carnewschina pada Selasa waktu setempat, Leapmotor D99 ditawarkan dalam dua pilihan sistem penggerak, yakni versi extended-range dan kendaraan listrik murni (BEV) dengan varian tertinggi mengusung platform tegangan tinggi 1.000 volt.

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MPV itu dikabarkan menggunakan material nikel-kobalt-mangan (NCM) dan lithium iron phosphate (LFP) dalam satu sistem kimia baterai untuk meningkatkan kepadatan energi sekaligus menjaga efisiensi biaya produksi.

Dari sisi desain eksterior, Leapmotor D99 mengadopsi lampu utama terpisah yang dipadukan dengan lampu proyeksi DLP beresolusi jutaan piksel.

Pada bagian atap terpasang sensor LiDAR untuk mendukung sistem bantuan berkendara canggih.

Mobil itu juga diklaim menggunakan dua chip Qualcomm 8797 dengan kemampuan komputasi mencapai 1.280 TOPS serta didukung model kecerdasan buatan VLA untuk meningkatkan fungsi ADAS.

Dimensi mobil itu memiliki panjang 5.280 mm, lebar 1.995 mm, dan tinggi 1.880 mm, dengan jarak sumbu roda 3.110 mm.