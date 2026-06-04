Lebak Genjot Produksi Beras, Bupati Hasbi Turun Langsung Tanam Padi

jpnn.com, LEBAK - Bupati Lebak Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya memimpin kegiatan penanaman padi varietas unggul PS 08 di Desa Kolelet Wetan, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (4/6).

Program tersebut ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 8,7 ton per hektare.

Penanaman padi PS 08 menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lebak dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional yang terus didorong pemerintah.

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Dalam kegiatan tersebut, Hasbi turun langsung ke sawah bersama para petani. Dia menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Hasbi, Kabupaten Lebak memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil pangan karena didukung lahan pertanian yang luas dan letaknya yang berdekatan dengan wilayah Jakarta serta sekitarnya.

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa mewujudkan cita-cita besar bangsa untuk ketahanan pangan nasional. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan langsung dari Yayasan Bhakti Bela Negara menjadi kekuatan besar dalam membangun sektor pertanian,” ujar Hasbi.

Dia mengatakan pembangunan sektor pangan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah, petani, dan organisasi yang peduli terhadap kemajuan pertanian.

Hasbi juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat sinergi dalam menjalankan program pembangunan, termasuk pengembangan sektor pertanian yang menjadi salah satu prioritas daerah.