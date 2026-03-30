Lebaran 2026, Trafik Penumpang di Bandara SMB II Palembang Naik 11,6 Persen

jpnn.com, PALEMBANG - Operasional Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2026 di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang resmi berkahir pada Senin (30/3/2026).

Berdasarkan data final, bandara kebanggan warga Sumatera Selatan itu mencatatkan pertumbuhan signifikan baik dari sisi jumlah penumpang maupun pergerakan pesawat.

Selama periode 13-30 Maret 2026, tercatat sebanyak 193.628 penumpang telah dilayani. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 11,6 persen jika dibandingkan denga angkutan Lebaran tahun lalu.

General Manager Bandara SMB II Ahmad Syaugi Shahab mengungkapkan bahwa puncak kepadatan terjadi pada 18 Maret dengan total 13.826 penumpang dalam satu hari.

"Sinergi antar-stakeholder membuat lonjakan trafik ini dapat terkelola denga optimal. Poin utamanya adalah kami berhasil mempertahankan status zero accident selama masa angkutan Lebaran," ungkap Syaugi.

Selain penumpang, pergerakan pesawat juga naik 17,7 persen dari total 1.277 penerbangan.

"Pertumbuhan ini didorong oleh adanya 229 extra flight untuk rute populer seperti Jakarta (Cengkareng dan Halim), Yogyakarta dan Batam," tutup Syaugi. (mcr35/jpnn)