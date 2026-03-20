Lebaran Sudah Dekat, Berikut Data Jumlah Pelintas di PLBN Wini NTT

jpnn.com - TTU - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), melaporkan aktivitas lintas batas di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste terpantau normal dan terkendali menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah

Kepala PLBN Wini, Reynold Uran, mengungkapkan jumlah pelintas orang di pintu keberangkatan tercatat sebanyak 80 orang, sementara pelintas kedatangan mencapai 176 orang pada Kamis, 19 Maret 2026.

“Berdasarkan data yang kami himpun, perlintasan keberangkatan mencapai 80 orang, terdiri atas 33 WNI dan 47 WNA. Sementara untuk kedatangan, tercatat 176 orang dengan rincian 17 WNI dan 159 WNA,” ujar Reynold.

Selain pergerakan orang, arus kendaraan lintas negara juga terpantau lancar. Tercatat sebanyak 21 unit kendaraan melakukan keberangkatan, terdiri atas 19 kendaraan pribadi dan 2 kendaraan kargo.

Adapun kendaraan yang masuk melalui PLBN Wini berjumlah 44 unit, dengan rincian 39 kendaraan pribadi dan 5 kendaraan kargo.

Selain perlintasan orang dan kendaraan, aktivitas kunjungan ke kawasan PLBN Wini turut mengalami peningkatan.

Tercatat sebanyak 54 wisatawan memanfaatkan momentum libur Lebaran 2026 untuk berkunjung ke kawasan PLBN Wini.