JPNN.com - Ekonomi - Makro

Lebaran Sudah Lewat, tetapi Banyak ASN  yang Belum Terima THR

Sabtu, 28 Maret 2026 – 06:12 WIB
PPPK dan PPPK Paruh Waktu senasib, sama-sama tidak menerima THR 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait  banyak ASN  yang belum mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran 2026.

Purbaya menjelaskan belum cairnya THR secara penuh disebabkan karena  proses pengajuan dari masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).

Menurut dia, kendala utama bukan berada di Kementerian Keuangan, melainkan pada tahapan administrasi di tiap instansi pengusul.

“Di kementerian/lembaga yang mengajukan. Kalau kita kan bayar, masuk, bayar, masuk, bayar,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (27/3).

Menurut dia, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan seluruh anggaran THR dari APBN

Namun, pencairan baru dapat dilakukan setelah kementerian dan lembaga  menyampaikan pengajuan pembayaran sesuai prosedur yang berlaku.

Purbaya menambahkan kelengkapan persyaratan menjadi faktor penentu dalam percepatan pencairan. 

Apabila dokumen belum lengkap, proses pembayaran tidak dapat segera diproses.

