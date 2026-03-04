Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Lebih Baik Malut United daripada Persib Bandung

Rabu, 04 Maret 2026 – 13:20 WIB
Lebih Baik Malut United daripada Persib Bandung - JPNN.COM
Skuad Malut United merayakan gol yang bersarang di gawang Madura United. Foto: malutunited

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung masih sempurna saat main di kandang; 100 persen, selalu menang. Jangankan kalah, seri pun ogah.

Namun, untuk urusan produktivitas mencetak gol di kandang sendiri, Persib si Maung Bandung masih kalah dari Malut United.

Awak Ileague merangkum, dari 12 laga home yang sudah dijalani, Persib mencetak 22 gol ke gawang lawan dan hanya sekali saja kebobolan. Bandingkan dengan agresivitas Malut United yang dengan jumlah 12 laga kandangnya, mampu mencetak sebanyak 31 gol ke gawang lawan dan 16 kali kebobolan.

Baca Juga:

Dari 12 laga kandangnya, Malut United mencatat tujuh kali menang, dua kali imbang dan tiga kali kalah. Ini adalah catatan terbaik ke-4 khusus untuk pertandingan kandang.

Baca Juga:

Malut United pun baru saja memetik kemenangan. Menjalani laga tandang pada pekan ke-24 di markas Madura United, Malut United menang 2-1.

Sepasang gol kemenangan Malut United dicetak oleh David Da Silva (31’ dan 58’).

Malut United menjadi satu-satunya tim Top 4 yang meraih kemenangan di pekan ke-24 Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Malut United  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp