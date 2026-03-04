Lebih Baik Malut United daripada Persib Bandung

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung masih sempurna saat main di kandang; 100 persen, selalu menang. Jangankan kalah, seri pun ogah.

Namun, untuk urusan produktivitas mencetak gol di kandang sendiri, Persib si Maung Bandung masih kalah dari Malut United.

Awak Ileague merangkum, dari 12 laga home yang sudah dijalani, Persib mencetak 22 gol ke gawang lawan dan hanya sekali saja kebobolan. Bandingkan dengan agresivitas Malut United yang dengan jumlah 12 laga kandangnya, mampu mencetak sebanyak 31 gol ke gawang lawan dan 16 kali kebobolan.

Dari 12 laga kandangnya, Malut United mencatat tujuh kali menang, dua kali imbang dan tiga kali kalah. Ini adalah catatan terbaik ke-4 khusus untuk pertandingan kandang.

Malut United pun baru saja memetik kemenangan. Menjalani laga tandang pada pekan ke-24 di markas Madura United, Malut United menang 2-1.

Sepasang gol kemenangan Malut United dicetak oleh David Da Silva (31’ dan 58’).