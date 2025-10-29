Lebih dari 100 Kampus Eropa Siap Ramaikan EHEF Indonesia 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pameran pendidikan tinggi Eropa atau European Higher Education Fair (EHEF) kembali digelar di Indonesia. Tahun ini, ajang tahunan tersebut menghadirkan lebih dari 100 universitas dan institusi pendidikan tinggi dari 15 negara anggota Uni Eropa (UE).

EHEF 2025 akan berlangsung di dua kota besar, yakni Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Yogyakarta pada 6 November 2025 dan Catur Dharma Hall, Menara Astra, Jakarta pada 8–9 November 2025.

Pameran itudiselenggarakan oleh Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia sebagai upaya memperluas kesempatan bagi mahasiswa, orang tua, dan profesional muda yang ingin melanjutkan studi ke Eropa.

Selain universitas-universitas ternama, acara ini juga menghadirkan lembaga beasiswa seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Beasiswa Garuda.

“Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia bangga telah menyelenggarakan EHEF sejak 2008. Pameran ini menunjukkan komitmen Team Europe dalam membantu mahasiswa Indonesia yang ingin belajar di Eropa serta memperkuat kerja sama antaruniversitas,” ujar Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, H.E. Denis Chaibi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/10).

Chaibi menambahkan pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam strategi Global Gateway Uni Eropa, terutama dalam mendorong inovasi, pengembangan keterampilan, dan pemahaman lintas budaya.

“Melalui pendidikan, Uni Eropa ingin memberdayakan generasi muda agar menjadi pemimpin masa depan dan membangun dunia yang lebih berkelanjutan,” katanya.

Tahun ini, lebih dari 80 institusi pendidikan tinggi akan hadir di Yogyakarta dan 100 di Jakarta. Negara-negara yang berpartisipasi antara lain Belgia, Jerman, Irlandia, Spanyol, Prancis, Italia, Latvia, Hongaria, Belanda, Austria, Polandia, Rumania, Slovakia, Finlandia, dan Swedia.