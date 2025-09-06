Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Lebih dari 20 Penampil Batal Tampil, Pestapora Hari Ke-2 Tetap Padat

Sabtu, 06 September 2025 – 13:33 WIB
Lebih dari 20 Penampil Batal Tampil, Pestapora Hari Ke-2 Tetap Padat - JPNN.COM
Kepadatan penonton Festival Pestapora 2025 hari ke-2, di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Festival Pestapora 2025 hari ke-2 tetap berlangsung di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (6/9).

Sejauh ini, sudah ada lebih dari 20 daftar penampil yang memutuskan untuk mundur dari Pestapora 2025.

Kendati ada banyak penampil yang mundur, suasana di area Pestapora 2025 tetap padat.

Baca Juga:

Salah seorang pengunjung bernama Satrio Nugroho, yang datang bersama istrinya Indah dari Depok, Jawa Barat, mengaku mengetahui informasi mengenai pembatalan beberapa penampil.

Namun, dia memutuskan untuk tetap hadir karena sudah terlanjur membeli tiket dari jauh hari.

"Tahu, tahu, ada beberapa band yang cancel kan terkait kerja sama antara Pestapora dengan PT Freeport, ya," ujar Satrio.

Baca Juga:

Satrio mengaku dirinya ingin menonton Sukatani, salah satu band yang batal naik ke panggung Pestapora hari ini.

Dia menyatakan sangat ingin mendengar lagu "Semakin Tua Semakin Punk" dari Sukatani di festival tersebut.

Lebih dari 20 penampil batal tampil, Pestapora 2025 pada hari kedua tetap padat penonton.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pestapora  Pestapora 2025  Musik 
BERITA PESTAPORA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp