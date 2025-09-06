Lebih dari 20 Penampil Batal Tampil, Pestapora Hari Ke-2 Tetap Padat

Sabtu, 06 September 2025 – 13:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Festival Pestapora 2025 hari ke-2 tetap berlangsung di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (6/9).

Sejauh ini, sudah ada lebih dari 20 daftar penampil yang memutuskan untuk mundur dari Pestapora 2025.

Kendati ada banyak penampil yang mundur, suasana di area Pestapora 2025 tetap padat.

Salah seorang pengunjung bernama Satrio Nugroho, yang datang bersama istrinya Indah dari Depok, Jawa Barat, mengaku mengetahui informasi mengenai pembatalan beberapa penampil.

Namun, dia memutuskan untuk tetap hadir karena sudah terlanjur membeli tiket dari jauh hari.

"Tahu, tahu, ada beberapa band yang cancel kan terkait kerja sama antara Pestapora dengan PT Freeport, ya," ujar Satrio.

Satrio mengaku dirinya ingin menonton Sukatani, salah satu band yang batal naik ke panggung Pestapora hari ini.

Dia menyatakan sangat ingin mendengar lagu "Semakin Tua Semakin Punk" dari Sukatani di festival tersebut.