Lebih dari 2.500 AION UT Terpesan, Oktober Sampai Garasi Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Chief Executive Officer AION Indonesia, Andry Ciu menyebut hatchback listrik AION UT mendapat sambutan positif di tanah air.

Sejak Agustus hingga saat ini, AION UT berhasil menerima Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) mencapai lebih dari 2.500 unit.

Dari total pemesanan mobil listrik terbaru AION tersebut, 85 persennya konsumen memilih varian teratas (Premium).

Alasannya, kata Andry, varian tertinggi AION UT sudah mengakomodir semua kebutuhan dari penggunanya baik jarak hingga fitur yang lengkap.

“Pemesanan lebih dari 85 persen untuk vatian teratas, kan memang fiturnya lebih lengkap, ada panoramic roof, mungkin orang seleranya untuk menunjang lifestyle-nya lebih bagus. Jaraknya juga 500 km,” kata Andry Ciu di sela-sela kegiatan Media Test Drive AION UT di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan untuk tahap awal, pengiriman AION UT ke garasi konsumen akan dimulai pada Oktober.

Mobil listrik yang dipasarkan mulai dari Rp 325 juta untuk tipe Standard (jarak tempuh 400 km) dan Rp 363 juta untuk tipe Premium (Jarak tempuh 50p km) itu saat ini dirakit lokal dari pabrik Cikampek, Jawa Barat.

AION UT hadir dengan dimensi panjang 4.270 mm, lebar 1.850 mm, dan tinggi 1.575 mm, serta wheelbase sebesar 2.750 mm.