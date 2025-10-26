Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Features

Lebih dari Sekadar Desain, Begini Makna Jersei Persib di Mata Para Pencintanya

Minggu, 26 Oktober 2025 – 16:40 WIB
Lebih dari Sekadar Desain, Begini Makna Jersei Persib di Mata Para Pencintanya - JPNN.COM
Salah seorang pengunjung sedang melihat koleksi jersei Persib milik kolektor asal Kota Bandung, Nays Muntahar, dalam diskusi bertajuk ‘Menjahit Sejarah, Merayakan Gairah', Sabtu (25/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com -

MUNGKIN untuk sebagian orang, jersei hanyalah selembar kain

Namun, bagi mereka yang tumbuh bersama klub kebanggaannya, pada sebuah jersei ada kisah, kebanggaan, dan cinta.

Baca Juga:

Laporan Nur Fidhiah Shabrina, Bandung

Dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Menjahit Sejarah, Merayakan Gairah', di Kota Bandung, Minggu (26/10), tiga orang yang punya minat besar di dunia jersei, saling bercerita.

Mereka ialah desainer MILLS Fajar Ramadhan, desainer jersei Persib Bandung Agung Mutakin, dan kolektor jersei sepak bola Nays Muntahar.

Baca Juga:

Bagi Agung Mutakin, desain jersei bukan hanya permainan warna atau motif. Di setiap lekuk garis dan potongan bahan, ada sejarah yang dijahit dengan hati.

“Persib itu tidak akan pernah besar tanpa bobotoh, staf, dan orang-orang di balik layar,” ujar Agung.

Mendengar kisah di balik jersei Persib dari para pencintanya. Ada cinta yang tak lekang oleh waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   jersei Persib  Persib  Agung Mutakin  Nays Muntahar  Fajar Ramadhan  Jersei  Persib Bandung 
BERITA JERSEI PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp