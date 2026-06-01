JPNN.com - Kriminal

Lebih dari Sepuluh Motor NMax Warga Siak Hilang dalam 10 Hari

Senin, 01 Juni 2026 – 16:04 WIB
Tim Satreskrim Polres Siak melakukan olah TKP. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - SIAK - Maraknya aksi pencurian sepeda motor jenis Yamaha NMax di Kabupaten Siak membuat masyarakat resah.

Lebih dari sepuluh kasus pencurian NMax di lokasi yang berbeda tercatat terjadi dalam rentang waktu 25 April hingga 5 Mei 2026.

Para pelaku sengaja menyasar sepeda motor NMax, baik yang menggunakan sistem keyless maupun kunci konvensional.

Aksi pencurian tersebut mayoritas terjadi di Kelurahan Kampung Dalam dan Kampung Rempak, Kecamatan Siak.

Mulai pada 25 April 2026 di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Kelurahan Kampung Dalam. Sepeda motor Yamaha NMax warna biru dengan nomor polisi BM 5090 SAA milik Pipin Kusnadi raib digondol pencuri.

Selanjutnya pada 1 Mei 2026, Yamaha NMax warna hitam bernomor polisi BM 2369 SAO milik Fadlah Aulia juga hilang di Gang Mahang, Kelurahan Kampung Dalam.

Sehari kemudian, tepatnya 2 Mei 2026, Yamaha NMax warna biru bernomor polisi BM 6806 XG milik Syafri Imron dicuri dari Gang Al Mulk, Kelurahan Kampung Rempak.

Aksi pelaku berlanjut pada 3 Mei 2026, dengan menyasar Yamaha NMax warna silver bernomor polisi BM 2535 SAN milik Arif Riyukury yang diparkir di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Kelurahan Kampung Dalam.

