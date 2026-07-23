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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Lebih Dekat dengan iCAR V27 yang Bakal Melantai di GIIAS 2026

Kamis, 23 Juli 2026 – 17:09 WIB
Lebih Dekat dengan iCAR V27 yang Bakal Melantai di GIIAS 2026 - JPNN.COM
iCAR V27 siap melantai di GIIAS 2026. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Lantai GIIAS 2026 akan menjadi perang SUV dari para produsen otomotif di tanah air, tak terkecuali iCAR dengan jagoan barunya V27.

JPNN.com mendapat kesempatan khusus mengabadikan wujud V27 yang merupakan SUV full size berteknologi Range Extended Electric Vehicle (REEV).

Berbeda dengan V23 yang sepenuhnya bertenaga listrik, iCAR V27 mengandalkan motor listrik sebagai penggerak utama.

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Sementara itu, mesin bensin 1.5L turbo hanya berfungsi sebagai generator.

Artinya mesin bensin berfungsi mengisi daya baterai saat kapasitasnya menurun.

Lebih Dekat dengan iCAR V27 yang Bakal Melantai di GIIAS 2026

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"iCAR V27 REEV memberikan sensasi berkendara layaknya mobil listrik, tetapi memberi jarak tempuh lebih jauh karena suplai energi baterai dibantu dari mesin bensin selaku generator," kata Product Planning Manager iCAR Indonesia, Tommy Hermansyah, di Jakarta, Kamis (23/7).

Dengan teknologi REEV, iCAR mengeklaim SUV bongsor itu mampu menempuh jarak lebih dari 1.200 kilometer dalam sekali pengisian baterai dan bahan bakar 60 liter.

Lantai GIIAS 2026 akan menjadi perang SUV dari para produsen otomotif di tanah air, tak terkecuali iCAR dengan jagoan barunya V27.

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TAGS   iCar  iCar V27  spesifikasi iCar V27  iCAR V27 GIIAS 2026  GIIAS 2026  Harga iCAR V27  otomotif 
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