JPNN.com - Entertainment - Musik

Lebih Dekat dengan PAPION, Girl Group yang Siap Go Internasional

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 14:26 WIB
Lebih Dekat dengan PAPION, Girl Group yang Siap Go Internasional - JPNN.COM
PAPION dalam showcase perdana yang digelar di Bali United Studio 2, Jakarta Barat, Kamis (7/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Girl group multinasional, PAPION siap meramaikan industri musik Indonesia.

Mereka diperkenalkan untuk pertama kalinya lewat sebuah showcase perdana yang digelar di Bali United Studio 2, Jakarta Barat, Kamis (7/8).

Lima anggota PAPION lantas memperkenalkan diri. Mereka ialah Angel, Naufa, dan Farah dari Indonesia. Lalu, ada Ponn dari Thailand, serta Naia dari Amerika Serikat.

Sebagai informasi, nama PAPION terinspirasi dari kata ‘Papillon’ dalam Bahasa Prancis yang berarti ‘kupu-kupu’, sebagai simbol keberagaman, kebebasan, dan metamorfosis.

Seperti kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong, PAPION hadir membawa semangat transformasi dan keberanian untuk terbang melampaui batas-batas geografis dan budaya.

"PAPION adalah wujud dari mimpi besar yang lahir di Indonesia, dibentuk oleh talenta dari berbagai negara, dan dipersiapkan bersama para staff dengan standar internasional," ujar Naufa kepada awak media.

Salah satu anggota PAPION, Ponn mengaku masih tak menyangka akhirnya hari ini datang. Dia lantas mengungkapkan antusiasmenya.

"Aku masih enggak percaya akhirnya hari ini tiba. Ini baru permulaan. Dan kami siap tumbuh bersama kalian,” kata Ponn.

Girl group multinasional, PAPION yang beranggotakan Angel, Naufa, Farah, Ponn, dan Naia siap meramaikan industri musik tanah air.

