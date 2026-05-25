Lebih Garang dari Persib, Borneo FC Tetap Gagal Juara, Fabio Lefundes Menahan Kecewa

Senin, 25 Mei 2026 – 14:10 WIB
Skuad Borneo FC. Foto: Borneo FC.

jpnn.com - Borneo FC Samarinda harus rela melihat Persib Bandung mengangkat trofi juara BRI Super League 2025/26.

Kemenangan telak 7-1 atas Malut United FC di Stadion Segiri, Sabtu (23/5/2026), tidak cukup mengantar Pesut Etam merebut trofi juara dari Maung Bandung.

Kedua tim sama-sama mengoleksi 79 poin di klasemen akhir. Namun, regulasi head to head membuat Persib lebih berhak berada di posisi teratas.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes tidak menutupi rasa kecewanya atas hasil tersebut.

Meski demikian, dia tetap memberikan apresiasi besar kepada para pemain yang tampil konsisten sepanjang musim.

Menurutnya, Borneo FC menunjukkan performa yang sangat kuat, baik dari sisi jumlah kemenangan maupun produktivitas gol sepanjang kompetisi.

"Kami memang tidak bisa mengakhiri musim sebagai juara, dan itu jelas mengecewakan."

"Namun, saya sangat menghargai kerja keras para pemain yang sudah tampil luar biasa sepanjang kompetisi," ucapnya.

