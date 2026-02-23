Close Banner Apps JPNN.com
Lebong Bengkulu Diguncang Gempa Magnitudo 5,7

Minggu, 08 Maret 2026 – 00:59 WIB
Ilustrasi gempa bumi Bandung. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gempa bumi mengguncang Kabupaten Lebong, Bengkulu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan gempa dengan magnitudo 5,7 terjadi pada Sabtu (7/3) malam pukul 23:58 WIB.

Berdasarkan laman resmi BMKG yang dipantau di Jakarta, pusat gempa berada di di darat 64 km Barat Lebong.

Baca Juga:

"Koordinat gempa berada pada 2,99 Lintang Selatan (LS) dan 101,63 Bujur Timur (BT), dengan kedalaman 47 km," tulis BMKG.

BMKG menyebut agar masyarakat berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

