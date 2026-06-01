Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Ledakan di Myanmar, Lebih Dari 45 Orang Tewas

Senin, 01 Juni 2026 – 18:35 WIB
Ledakan di Myanmar, Lebih Dari 45 Orang Tewas - JPNN.COM
Ilustrasi - Ilustrasi ledakan. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com - ISTANBUL - Ledakan dahsyat terjadi di sebuah bangunan yang dilaporkan menjadi tempat penyimpanan bahan peledak pertambangan di timur laut Myanmar, Minggu (31/5).

Ledakan itu menewaskan lebih dari 45 orang, menurut petugas penyelamat dan media setempat.

Sekitar 70 orang lainnya juga mengalami luka-luka akibat ledakan yang terjadi sekitar tengah hari di Kota Namhkam, Negara Bagian Shan, itu.  

Baca Juga:

Lokasi kejadian berada sekitar 3 kilometer di selatan perbatasan China yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA), kelompok bersenjata etnis dan organisasi politik yang memperjuangkan otonomi di Myanmar.

CCTV, stasiun televisi pemerintah China, melaporkan banyak rumah penduduk mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut.

Menurut temuan awal, ledakan terjadi di tempat penyimpanan bahan peledak pertambangan.

Baca Juga:

Sejumlah media Myanmar melaporkan bahwa korban tewas dalam insiden tersebut berkisar antara 50 hingga 55 orang.

Foto dan video yang beredar di media setempat menunjukkan kepulan asap besar di lokasi kejadian. Bangunan rusak dan puing-puing terlihat berserakan di kawasan tersebut.

Ledakan dahsyat terjadi di Myanmar. Ledakan itu dilaporkan mengakibatkan lebih dari 45 orang tewas, dan 70 lainnya terluka.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ledakan  ledakan di myanmar  Korban tewas  pertambangan  Myanmar 
BERITA LEDAKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp