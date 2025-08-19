Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Eropa

Ledakan di Pinggir Kota Lyon, 1 Orang Tewas, 18 terluka

Selasa, 19 Agustus 2025 – 09:12 WIB
Ilustrasi ledakan. Foto: Antara

jpnn.com - ISTANBUL - Sebuah ledakan terjadi di salah satu gedung di Kota Lyon, Prancis, Minggu malam. Ledakan itu menewaskan satu orang dan melukai 18 orang lainnya, menurut para pejabat, Senin (18/8).

Otoritas regional Auvergne-Rhone-Alpes mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kebakaran tersebut menewaskan seorang pria berusia 70 tahun dan menyebabkan luka ringan pada 18 orang akibat menghirup asap.

Kebakaran yang terjadi di sebuah gedung di Venissieux, sebuah pinggiran kota di bagian selatan wilayah metropolitan Lyon, menyebabkan evakuasi sekitar 150 warga.

Baca Juga:

Sekitar 90 petugas pemadam kebakaran dan 40 kendaraan darurat dikerahkan ke lokasi kejadian.

"Kebakaran terjadi di sebuah apartemen di lantai empat. Hal ini perlu dikonfirmasi oleh penyelidikan, tetapi ledakan tersebut diyakini disebabkan oleh gas," kata pihak berwenang. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

TAGS   Ledakan  kebakaran  Lyon  Prancis  Tewas 
