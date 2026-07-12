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JPNN.com - Daerah

Ledakan di Purwakarta, 5 Bangunan-1 Masjid Hancur, Satu Orang Tewas

Minggu, 12 Juli 2026 – 21:40 WIB
Ledakan di Purwakarta, 5 Bangunan-1 Masjid Hancur, Satu Orang Tewas - JPNN.COM
Lokasi ledakan toko bangunan di Purwakarta yang mengakibatkan seorang meninggal, empat unit rumah dan sebuah masjid hancur. ANTARA/Ali Khumaini

jpnn.com, PURWAKARTA - Peristiwa ledakan menghancurkan toko bangunan, rumah warga dan sebuah masjid di wilayah Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Minggu.

Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa itu.

Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya belum bisa menjelaskan secara detail sumber utama ledakan.

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"Benar pada hari ini terjadi ledakan di toko bangunan di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa, Purwakarta. Untuk penyebab ledakan kami masih koordinasi dengan tim penjinak bom Polda Jabar," katanya saat dihubungi, Minggu.

Ia menyampaikan, pihak kepolisian baru bisa menyampaikan penyebab ledakan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara.

Namun, dapat dipastikan ledakan itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia, yang diduga seorang pegawai toko bangunan.

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Sementara itu, suara ledakan cukup keras yang diduga bersumber dari sebuah toko bangunan di Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta, Minggu pagi.

Sejumlah warga setempat menyebutkan suara ledakan itu cukup keras hingga terdengar sampai radius lebih dari 3 kilometer.

Peristiwa ledakan menghancurkan toko bangunan, rumah warga dan sebuah masjid di Purwakarta.

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TAGS   Purwakarta  Ledakan  Polres Purwakarta  Masjid 
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