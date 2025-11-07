Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Ledakan di SMA 72 Kelapa Gading: Pramono Tak Bisa Banyak Bicara

Jumat, 07 November 2025 – 16:37 WIB
Ledakan di SMA 72 Kelapa Gading: Pramono Tak Bisa Banyak Bicara - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengunjungi lokasi ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn.com

jpnn.com - KELAPA GADING - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengunjungi lokasi ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11).

Sebelum Pramono tiba, di lokasi kejadian sudah terlihat personel Gegana yang berjaga.

Sekolah yang terledak di kawasan perumahan TNI AL itu juga dijaga oleh sejumlah polisi militer.

Baca Juga:

Promono yang melakukan kunjungan kurang dari 30 menit itu tak banyak bicara saat awak media menanyakan hasil tinjauan tersebut.

"Maaf, ya. Nanti biar polisi saja (beri keterangan)" kata Pram.

Dia juga enggan menanggapi saat awak media meminta pesan untuk korban ledakan.

Baca Juga:

"Saya mau ke rumah sakit," ujarnya.

Sebelumnya, terjadi sebuah ledakan di salah satu bangunan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengunjungi lokasi ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SMA 72 Kelapa Gading  SMAN 72 Jakarta  SMAN 72 Kelapa Gading  Pramono  Pramono Anung  kasus bully pelajar 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp