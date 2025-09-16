Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ledakan Gas Hancurkan Rumah di Bandung, Dua IRT Mengalami Luka Bakar, Polisi Turun Tangan

Selasa, 16 September 2025 – 11:10 WIB
Ledakan Gas Hancurkan Rumah di Bandung, Dua IRT Mengalami Luka Bakar, Polisi Turun Tangan - JPNN.COM
Bangunan rumah hancur dikarenakan tabung gas melon meledak di Jalan Pacul VI, Kecamatan Kiaracondong, Selasa (16/9/2025) pagi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Warga Babakan Sari, Kota Bandung, dikagetkan dengan insiden ledakan gas tiga kilogram di Jalan Pacul VI, Kecamatan Kiaracondong, Selasa (16/9/2025) pagi. 

Gas melon tersebut meledak dikarenakan bocor saat hendak dipakai untuk memasak oleh pemilik rumah. 

Kapolsek Kiaracondong Kompol Sumartono mengatakan, ledakan gas melon itu menghancurkan dua bangunan rumah yang diisi oleh empat kepala keluarga (KK). 

Baca Juga:

Kronologi kejadiannya, pemilik rumah Nurhayati membeli gas melon kepada tetangganya, Ika, yang biasa menjual gas. 

Nurhayati yang memiliki sisa tabung gas di rumah, tak mengetahui jika gas tersebut bocor. 

Sampai akhirnya, Ika datang ke rumahnya untuk memastikan tabung gas yang dibeli tetangganya itu dalam kondisi layak. 

Baca Juga:

Dalam situasi itu lah, Ika yang sedang mengecek tabung gas melon, meledak. 

"Saat di TKP itu dia sudah punya satu gas, bau dan (mengeluarkan) bunyi, bocor. Namun, oleh si korban ibu Nurhayati ini tidak tercium, karena ruangnya mungkin agak tertutup," kata Sumartono saat ditemui di TKP. 

Dua bangunan rumah hancur dan dua ibu-ibu terluka akibat ledakan gas tiga kilogram di Babakan Sari, Kota Bandung, Jawa Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ledakan Gas  gas tiga kilogram meledak  Kota Bandung  Jawa Barat 
BERITA LEDAKAN GAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp