Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Ledakan Misterius di Masjid, Jemaah Salat Tarawih Berhamburan

Selasa, 17 Maret 2026 – 06:19 WIB
Polisi memasang police line di masjid Perumahan Pesona Regency di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Selasa (17/3) dini hari. Foto: ANTARA/Hamka Agung

jpnn.com - JEMBER - Sebuah ledakan misterius terjadi di sebuah masjid di kawasan Perumahan Pesona Regency di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Senin (16/3) malam.

Ledakan yang terjadi saat berlangsungnya salat tarawih itu tidak menimbulkan korban jiwa.

Namun, menyebabkan kerusakan di bagian atap masjid dan membuat panik jemaah salat tarawih dan warga kawasan perumahan.

"Ledakan cukup keras dan terdengar hingga di kampung sebelah," kata Takmir Masjid, Muhammad Fadil, Selasa (17/3) dini hari.

Dia bercerita, ledakan itu terjadi sekitar pukul 19.30 WIB saat salat tarawih, sehingga banyak jemaah yang berhamburan keluar rumah.

"Satu orang dibawa ke Unit Gawat Darurat di RSUD dr Soebandi karena diduga mengalami pekak telinga," katannya.

Dia menjelaskan ledakan terjadi di dekat tempat wudhu laki-laki dan menyebabkan plafon dan etalase lemari buku masjid rusak.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jember AKP Angga Riatma mengatakan pihaknya langsung menuju lokasi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.

TAGS   Ledakan  Masjid  Jember  salat Tarawih 
BERITA LEDAKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp