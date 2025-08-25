Ledakan Misterius di Sumenep, 1 Orang Terluka, Mobil Rusak Parah

jpnn.com, SUMENEP - Polres Sumenep menyelidiki kasus ledakan pada sebuah rumah di Dusun Tambaagung, Desa Tambaagung Tengah, Kecamatan Ambunten.

"Akibat peristiwa itu rumah dan mobil rusak, serta satu orang mengalami luka-luka," kata Kapolres Sumenep AKBP Revanda, Minggu malam.

Dia mengatakan telah menerjunkan tim inafis ke lokasi kejadian, memasang garis polisi dan mengevakuasi korban ledakan untuk mendapatkan perawatan medis.

Kasus ledakan terjadi Minggu (24/8) sekitar pukul 03.30 WIB di Dusun Tambaagung, Desa Tambaagung Tengah, Kecamatan Ambunten, Sumenep, sekitar 21 kilometer ke arah barat laut Kota Sumenep.

Lokasi kejadian di rumah warga bernama Mohammad Hasin (50). Kapolres menjelaskan hasil deteksi awal yang dilakukan petugas, saat ledakan terjadi tidak ada orang yang melihat.

Warga sekitar mengetahui ada ledakan, setelah kejadian dan ledakan tersebut terdengar hingga radius sekitar lima kilometer.

Akibatnya, sebuah mobil minibus Mitsubishi L300 rusak berikut garasi mobil yang terhubung dengan rumah Hasin.

"Saat kejadian di rumah itu ada warga yang bernama Firda (20) dan mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Tapi kami belum mengetahui lebih lanjut hubungan Firda ini dengan pemilik rumah, apakah saudara, atau anak dari pemilik rumah dan mobil tersebut, karena masih menunggu laporan lengkap dari tim lapangan," katanya.