JPNN.com - Internasional - Amerika

Ledakan Panti Jompo di Pennsylvania AS, 2 Orang Tewas

Rabu, 24 Desember 2025 – 13:52 WIB
Ilustrasi - Seorang pemadam berusaha memadamkan api dari sebuah ledakan tangki gas. (ANTARA/HO-Aspri/am.)

jpnn.com - WASHINGTON - Ledakan terjadi di sebuah panti jompo di Negara Bagian Pennsylvania, Amerika Serikat.

Ledakan itu mengakibatkan dua orang tewas.

“Sejumlah lainnya hilang,” kata  Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro.

Baca Juga:

Sebagian panti jompo yang terletak di Bucks County, Pennsylvania, itu hancur pada Selasa (23/12) sore seusai terjadi diduga ledakan gas.

Shapiro mengatakan kepada wartawan pada Selasa, seperti dikutip WPVI-TV, sedikitnya dua orang tewas dan sejumlah lainnya hilang menyusul ledakan di Bristol Health and Rehab Center, yang juga dikenal Silver Lake Nursing Home.

Beberapa orang dilaporkan terluka, dengan sedikitnya 21 orang telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit terdekat. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

