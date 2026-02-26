Ledakan Petasan di Situbondo, Polisi Periksa 11 Saksi

jpnn.com - SITUBONDO - Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Situbondo, Jawa Timur, terus mendalami insiden ledakan bahan petasan yang mengakibatkan dua orang meninggal dan lima korban lainnya luka bakar. Sejauh ini, polisi sudah memeriksa 11 saksi terkait insiden itu.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan mengatakan bahwa belasan saksi yang diperiksa untuk dimintai keterangannya sejak insiden ledakan petasan yang terjadi di rumah Ibu Kulsum (60), di Dusun Mimbo, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Rabu (18/2) pekan lalu.

"Kami telah memeriksa 11 orang saksi. Belasan saksi insiden ledakan petasan tersebut merupakan tetangga atau warga sekitar sumber ledakan," kata Agung di Situbondo, Jawa Timur, Kamis (26/2).

Baca Juga: Korban Meninggal Akibat Ledakan Petasan di Situbondo Bertambah

AKP Agung menyampaikan belum bisa memeriksa atau memintai keterangan lima korban selamat dalam insiden ledakan petasan itu. Sebab, lima korban selama itu masih mengalami trauma, sehingga polisi tidak bisa menjelaskan kronologi ledakan yang juga mengakibatkan 11 rumah sekitar rusak.

Saat ini, lima korban selamat yang mengalami luka bakar rata-rata 50 persen akibat ledakan petasan itu, tengah menjalani rawat jalan setelah sebelumnya dirawat di RSUD Asembagus (Situbondo).

"Lima korban ledakan belum bisa dimintai keterangannya karena mereka masih trauma dan sedang rawat jalan akibat luka bakar pascaledakan petasan pekan lalu," ungkap Agung.

Beberapa hari lalu, Tim Identifikasi Polres Situbondo dibantu Tim Identifikasi dan Laboratorium Forensik Polda Jatim telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan 18 barang bukti dari lokasi ledakan petasan.

Belasan barang bukti yang diamankan polisi, di antaranya selongsong petasan, alat gulung selongsong petasan, sumbu petasan, CCTV, pakaian dan lainnya.