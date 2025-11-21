Ledakan Tabung Gas di Pekanbaru Hanguskan 3 Rumah Petak, 1 Orang Tewas

Jumat, 21 November 2025 – 12:12 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Kebakaran hebat melanda tiga rumah petak di Jalan Melur RT 1 RW 4, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, pada Jumat (21/11) sekitar pukul 09.08 WIB.

Peristiwa naas itu pertama kali diketahui oleh saksi bernama Pakde Bejo (56), yang baru tiba di rumah dan memarkirkan mobilnya.

Dia melihat adanya kebocoran tabung gas di warung ayam geprek milik tetangganya, Nanang Tio Andika (28).

“Peristiwa ini menelan satu korban jiwa,” ujar Kasatreskrim Polresta Pekanbaru Kompol Berry Juana Putra.

Kebocoran gas tersebut sempat diingatkan kepada karyawan warung bernama Dika. Namun hanya beberapa saat setelah kepala gas dilepas dan dipasang kembali, tabung gas tersebut meledak.

Karyawan warung ayam geprek sempat berusaha memadamkan api dengan air, meski telah diingatkan oleh warga untuk menutup sumber api dengan kain basah.

“Dalam waktu singkat, api dengan cepat membesar dan menjalar ke tiga rumah petak di lokasi tersebut,” jelas Berry.

Pihak keluarga kemudian menghubungi Bhabinkamtibmas setempat serta petugas pemadam kebakaran.