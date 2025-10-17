Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Ledakan Tabung Gas Elpiji di Bandung Melukai 4 Orang, Begini Detik-Detik Kejadian

Jumat, 17 Oktober 2025 – 10:45 WIB
Salah satu rumah yang menjadi lokasi ledakan gas elpiji 3 kilogram di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/10/2025). (ANTARA/HO-Polsek Kiaracondong)

jpnn.com - Ledakan tabung gas di sebuah rumah di Gang H Mansur, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung melukai empat orang.

Para korban yang mengalami luka bakar langsung dievakuasi ke rumah sakit setelah ledakan.

Kapolsek Kiaracondong Kompol Sumartono menyebut berdasarkan laporan awal, ledakan diduga kuat disebabkan oleh kebocoran gas elpiji yang tersulut api saat kompor dinyalakan.

"Keempatnya mengalami luka bakar antara 60 hingga 90 persen dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pindad Bandung untuk mendapatkan perawatan intensif," kata Sumartono di Bandung, Jumat (17/10/2025).

Dia menjelaskan dari hasil penyelidikan sementara, ledakan bermula ketika korban bernama Mita membeli tabung gas 3 kg di warung milik Soleh.

Saat mencoba memasang gas itu di rumah, tabung diketahui bocor dan disimpan sementara di dalam ember berisi air.

Kemudian, Mita meminta anaknya untuk kembali ke warung guna membeli tabung elpiji 3 kg baru dan meminta Soleh membantu memasangnya.

Namun, sesaat setelah Soleh menyalakan kompor di lantai dua rumah, terjadi ledakan hebat yang mengakibatkan seluruh penghuni rumah mengalami luka bakar.

Beginilah detik-detik ledakan tabung gas 3kg yang melukai empat orang di Kiaracondong, Kota Bandung. Polisi masih menyelidikinya.

Ledakan Tabung Gas  Bandung  luka bakar  Gas 3 kg  Meledak  Gas Elpiji 3 Kg  gas elpiji 
