Ledakan Tambang di Kolombia Menewaskan 9 Orang

jpnn.com - MOSKOW - Ledakan terjadi di tambang La Ciscuda di Kota Sutatausa, Provinsi Cundinamarca, Kolombia. Sembilan orang dilaporkan tewas dan enam lainnya bisa diselamatkan akibat ledakan tambang itu, menurut Badan Pertambangan Nasional (ANM) Kolombia, Selasa.

"Enam penambang telah diselamatkan dan sembilan tewas dalam kecelakaan kerja di tambang di Sutatausa, Cundinamarca," kata badan tersebut.

Korban yang mengalami luka-luka sedang menerima perawatan medis di rumah sakit setempat.

Sebelumnya, otoritas setempat menyebutkan sebanyak 15 pekerja berada di bawah tanah saat kejadian, namun hanya tiga di antaranya yang berhasil mencapai permukaan.

Badan pertambangan Kolombia itu menyatakan insiden terjadi karena ledakan di dalam tambang milik operator Carboneras Los Pinos SAS.

ANM juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan telah berkoordinasi terkait operasi penyelamatan.

ANM menyatakan bahwa inspeksi teknis dilakukan pada 9 April lalu.

Kemudian, perusahaan menerima rekomendasi untuk memperkuat langkah-langkah keselamatan, termasuk memperbarui sistem kelembaman karena adanya debu batu bara, menutup bekas tambang dengan emisi metana, serta memperhitungkan risiko longsor dan ledakan.