Lee Je Hoon Ceritakan Adegan Favoritnya di Taxi Driver

jpnn.com, JAKARTA - Drama Korea Taxi Driver telah berakhir. Para pemeran utama dalam drama tersebut pun membagikan adegan favorit mereka.



Adapun drama Jumat Sabtu yang tayang di SBS itu diperankan oleh Lee Je Hoon, Esom, Kim Eui Sung, dan Pyo Ye Jin.



Lee Je Hoon yang berperan sebagai Kim Do Gi dan Esom sebagai Kang Ha Na membeberkan hal tersebut.



Lee Je Hoon mengatakan adegan favoritnya dalam Taxi Driver ialah saat kejar-kejaran menggunakan mobil.



Dalam drama tersebut, aktor 36 tahun itu berperan sebagai Kim Do Gi, yakni seorang mantan perwira pasukan khusus yang bekerja untuk Rainbow Taxi Company setelah ibunya terbunuh.



"Sangat mendebarkan setiap kali mobil terbalik dan saya merasa puas sebagai penonton karena bisa merasakan esensi mobil yang tepat," ujar Lee Je Hoon dikutip dari Soompi, Minggu (30/5).



Esom yang berperan sebagai Kang Ha Na mengatakan bahwa adegan favoritnya saat meminta Kim Do Gi membalaskan dendamnya.



Pasalnya saat itu, Kang Ha Na mengalami keterkejutan dan kesedihan karena kehilangan rekan.



Oleh karena itu, dia memilih cara Kim Do Gi untuk membalas dendam padahal keduanya memiliki metode yang berbeda.



"Itu adalah adegan di mana keyakinan Kang Ha Na bahwa keadilan harus dilaksanakan dalam batas-batas hukum berubah dan perubahan kompleks dalam pikirannya tergambar dengan jelas," kata Esom.



"Itu juga merupakan adegan saat dua orang berubah dari berdiri di sisi yang berlawanan menuju tujuan yang sama dan menjadi titik balik dalam drama," sambungnya.



Taxi Driver adalah drama tentang layanan taksi misterius yang memberikan keadilan dan balas dendam atas nama korban yang tidak bisa mendapatkan pertolongan dari hukum. (mcr7/jpnn)



