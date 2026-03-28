Lee Sang-bo Meninggal Dunia, Industri Hiburan Korea Berduka

jpnn.com, JAKARTA - Industri hiburan Korea Selatan berduka atas kabar meninggalnya aktor Lee Sang-bo pada usia 45 tahun.

Kabar duka tersebut dikonfirmasi pada Kamis (27/3) waktu setempat, sebagaimana dilaporkan media lokal. Prosesi pemakaman digelar di Central Funeral Hall, Pyeongtaek, Provinsi Gyeonggi.

Lee ditemukan meninggal dunia pada 26 Maret setelah pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kematian sang aktor.

Pihak keluarga menyatakan masih mengidentifikasi situasi serta detail terkait peristiwa tersebut, sementara agensi turut mengonfirmasi jadwal pemakaman dan kremasi.

Lee Sang-bo dikenal memulai karier aktingnya pada 2006 melalui drama Invisible Man Choi Jang-soo yang ditayangkan di KBS2.

Sepanjang kariernya, ia membintangi sejumlah judul drama dan film, di antaranya The Queen’s Dynasty, Wicked Love, Rugal, Miss Monte Cristo, serta film Secretly Greatly.

Sebelum meninggal, Lee sempat kembali aktif berakting pada 2024 melalui drama Graceful Empire.