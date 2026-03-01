Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Leeds vs Man City: Gol Antoine Semenyo Bawa The Citizens Menang

Minggu, 01 Maret 2026 – 04:35 WIB
Leeds vs Man City: Gol Antoine Semenyo Bawa The Citizens Menang
Trofi Liga Inggris. Foto: (Premier League)

jpnn.com - JAKARTA - Laga Leeds United vs Manchester City pada matchday ke-28 Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Elland Road pada Minggu dini hari WIB berakhir dengan kemenangan The Citizens 1-0. Gol tunggal Antoine Semenyo pada penghujung babak pertama menjadi penentu kemenangan tim tamu.

Tambahan tiga poin membuat Man City menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 59 poin, hanya terpaut satu angka dari Arsenal di puncak.

Leeds United berada di peringkat ke-15 dengan koleksi 31 poin, demikian yang dilansir laman resmi Liga Premier Inggris.

Leeds United yang tampil di hadapan pendukung sendiri memulai pertandingan dengan percaya diri.

Tuan rumah mampu memberikan tekanan sejak menit awal melalui Dominic Calvert-Lewin dan James Justin, tetapi kokohnya lini pertahanan Manchester City membuat peluang tersebut gagal berbuah gol.

City sempat kesulitan mengembangkan permainan akibat pressing ketat Leeds. Namun, kesabaran tim asuhan Pep Guardiola akhirnya membuahkan hasil pada masa injury time babak pertama.

Gol kemenangan lahir pada menit ke-45+2 setelah Rayan Ait-Nouri melakukan penetrasi di sisi kiri dan mengirimkan umpan silang akurat ke kotak penalti.

Semenyo yang berada di posisi ideal sukses menyambar bola untuk membawa Manchester City unggul 1-0 hingga turun minum.

Hasil Leeds United vs Manchester City di Liga Inggris, gol Antoine Semenyo bawa The Citizens meraih kemenangan 1-0.

TAGS   Leeds vs Man City  Manchester City  Antoine Semenyo  The Citizens  Liga Inggris 

