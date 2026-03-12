Close Banner Apps JPNN.com
Leg Pertama 16 Besar Liga Champions: Wakil Inggris Babak Belur

Kamis, 12 Maret 2026 – 08:32 WIB
Chelsea menelan kekalahan telak 2-5 saat bertandang ke markas Paris Saint-Germain (PSG). Foto: X/LigadeCampeones.

jpnn.com - Kiprah klub-klub Inggris pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions justru berakhir mengecewakan.

Meski mengirimkan enam wakil, tidak ada satu pun yang mampu mengamankan kemenangan.

Enam tim dari Inggris yang tampil pada fase ini ialah Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester City, dan Newcastle United.

Namun, hasil yang mereka raih jauh dari kata memuaskan.

Empat klub harus pulang dengan kekalahan, sedangkan dua lainnya hanya mampu mencuri hasil imbang.

Arsenal yang sebelumnya tampil impresif pada fase grup, bahkan menyapu bersih kemenangan, gagal mempertahankan performa tersebut saat bertandang ke markas Bayer Leverkusen.

Bermain di BayArena, The Gunners hanya mampu membawa pulang satu poin setelah laga berakhir imbang 1-1.

Hasil serupa juga diraih Newcastle United ketika menjamu raksasa Spanyol Barcelona.

