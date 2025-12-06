Legenda Bulu Tangkis Indonesia Beri Pesan untuk Raymond Indra/Nikolaus Joaqui

Sabtu, 06 Desember 2025 – 07:45 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Legenda bulu tangkis Indonesia Marcus Fernaldi Gideon memberikan pesan untuk pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin yang tengah naik daun.

Raymond/Indra tercatat tampil mengejutkan di Australia Open 2025 dengan menjadi juara, seusai mengalahkan seniornya Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri lewat pertarungan rubber game 22-20, 10-21, 21-18.

Marcus mengaku sudah mengenal karakter ganda putra pratama tersebut.

Peraih medali emas Asian Games 2018 ini menilai bahwa perkembangan yang ditunjukkan ganda putra asal PB Djarum itu meningkat drastis.

“Saya sudah sering bermain dengan mereka. Dua minggu sekali saya datang ke Pelatnas Cipayung dan bermain dengan mereka," katanya.

“Mereka pasangan yang bagus setelah juara di Australia Open Super 500. Regenerasi yang muda-muda berjalan dengan bagus,” ujar putra dari Kurniahu itu.

Pria kelahiran 9 Maret 1991 itu berharap tren positif Raymond Indra/Nikolaus Joaquin bisa terus berlanjut.

Sejak Raymond/Nikolaus dipasangkan, karier mereka merangkak dari bawah dengan bermain di level sirkuit nasional, international challenge, sampai BWF Super 100.