Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Legenda Bulu Tangkis Indonesia Beri Pesan untuk Raymond Indra/Nikolaus Joaqui

Sabtu, 06 Desember 2025 – 07:45 WIB
Legenda Bulu Tangkis Indonesia Beri Pesan untuk Raymond Indra/Nikolaus Joaqui - JPNN.COM
Selebrasi pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin seusai menjadi juara Australia Open 2025 di Sydney, Minggu (23/11). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - JAKARTA - Legenda bulu tangkis Indonesia Marcus Fernaldi Gideon memberikan pesan untuk pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin yang tengah naik daun.

Raymond/Indra tercatat tampil mengejutkan di Australia Open 2025 dengan menjadi juara, seusai mengalahkan seniornya Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri lewat pertarungan rubber game 22-20, 10-21, 21-18.

Marcus mengaku sudah mengenal karakter ganda putra pratama tersebut.

Baca Juga:

Peraih medali emas Asian Games 2018 ini menilai bahwa perkembangan yang ditunjukkan ganda putra asal PB Djarum itu meningkat drastis.

“Saya sudah sering bermain dengan mereka. Dua minggu sekali saya datang ke Pelatnas Cipayung dan bermain dengan mereka," katanya.

“Mereka pasangan yang bagus setelah juara di Australia Open Super 500. Regenerasi yang muda-muda berjalan dengan bagus,” ujar putra dari Kurniahu itu.

Baca Juga:

Pria kelahiran 9 Maret 1991 itu berharap tren positif Raymond Indra/Nikolaus Joaquin bisa terus berlanjut.

Sejak Raymond/Nikolaus dipasangkan, karier mereka merangkak dari bawah dengan bermain di level sirkuit nasional, international challenge, sampai BWF Super 100.

Legenda bulu tangkis Indonesia Marcus Fernaldi Gideon memberikan pesan untuk pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marcus Fernaldi Gideon  Raymond Indra/Nikolaus Joaquin  bulu tangkis  Legenda Bulu Tangkis Indonesia 
BERITA MARCUS FERNALDI GIDEON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp