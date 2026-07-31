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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Legenda Bulu Tangkis Indonesia Bersama Lin Dan Gelar Laga Amal Bertajuk Shuttle Open

Jumat, 31 Juli 2026 – 20:43 WIB
Legenda Bulu Tangkis Indonesia Bersama Lin Dan Gelar Laga Amal Bertajuk Shuttle Open - JPNN.COM
Konferensi pers Shuttle Open 2026 yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (31/7). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Legenda bulu tangkis Indonesia kembali menggelar laga persahabatan menghadapi pebulu tangkis China, Lin Dan bertajuk Shuttle Open 2026.

Pada kesempatan ini para legenda tersebut mulai dari Candra Wijaya, Ricky Subagja, Taufik Hidayat, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dan Hendra Setiawan ambil bagian dalam laga amal tersebut.

Nantinya selain menggelar pertandingan juga ada melelang berbagai koleksi pribadi mereka, dan seluruh hasil lelang akan disalurkan kepada atlet bulu tangkis yang membutuhkan.

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Wamenpora Taufik Hidayat mengapresiasi langkah rekan-rekannya untuk mengumpulkan dana untuk mantan pebulu tangkis yang membutuhkan.

Diharapkan bantuan diberikan meringankan beban buat para pemain yang kurang beruntung.?

“Kami melihat event ini sebagai sebuah bentuk apresiasi terhadap legenda bulu tangkis nasional yang telah mengharumkan nama bangsa di panggung dunia.”

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“Dari event ini diharapkan juga menginspirasi anak-anak sebagai generasi penerus dan calon atlet masa depan bangsa agar bisa mengenal dunia bulu tangkis lewat Shuttle Open 2026,” ujar peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 itu.

Penyelenggara Shuttle Open 2026, Patrick Owen mengaku senang bisa berkontribusi untuk membantu mantan-mantan atlet khususnya dari dunia tepok bulu untuk bisa beramal.

Legenda bulu tangkis Indonesia bersama pebulu tangkis China, Lin Dan gelar laga persahabatan dan amal bertajuk Shuttle Open 2026, Sabtu (1/8).

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TAGS   Lin Dan  Candra Wijaya  Laga amal  bulu tangkis  pebulu tangkis china  Ricky Subagja 
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