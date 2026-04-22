Legenda Bulu Tangkis Sarankan PBSI Berani Mainkan Pemain Muda di Thomas Cup 2026

Sabtu, 25 April 2026 – 00:03 WIB
Pebulu tangkis Alwi Farhan saat berlatih di Horsens, Denmark, menjelang Thomas Cup 2026 melawan Aljazair. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Legenda bulu tangkis Indonesia Marleve Mainaky berharap pebulu tangkis muda dapat kesempatan tampil di Thomas Cup 2026.

Pria kelahiran 26 Maret 1972 itu menilai Alwi Farhan, serta Moh. Zaki Ubaidillah bisa menjadi harapan tim beregu putra Indonesia untuk mendulang angka.

“Saya melihat saat ini Alwi Farhan sudah bisa diberikan kesempatan untuk menjadi tunggal putra utama,” katanya, Jumat.

“Sekarang harus dipercayakan kepada generasi muda utamanya di sektor tunggal putra,” ujar pria asal Ternate itu.

Tim beregu putra Indonesia masih membawa komposisi pebulu tangkis senior yaitu Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.

Keduanya diharapkan bisa memberikan masukan kepada Alwi dan Ubed -sapaan akrab Moh. Zaki-.

Menarik ditunggu kiprah tim beregu putra Indonesia pada ajang Thomas Cup 2026 yang akan berlangsung di Horsens, Denmark.

Pada ajang tersebut Fajar Alfian dan kolega tergabung di Pool D bersama Prancis, Thailand, dan Aljazair.

Legenda bulu tangkis Indonesia Marleve Mainaky berharap Alwi Farhan dan Moh. Zaki Ubaidillah bisa ditampilkan lawan Aljazair.

PBSI  bulu tangkis  Marleve Mainaky  Alwi Farhan  Thomas Cup 
