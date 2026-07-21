Legenda Progressive Rock Indonesia, Discus Akhirnya Rilis Album Live in Switzerland 2005

jpnn.com, JAKARTA - Setelah lebih dari dua dekade menjadi legenda progressive rock Indonesia, bahkan mancanegara, Discus akhirnya kembali muncul.

Rekaman panggung Discus di ProgSol Festival, Pratteln, Swiss, bahkan kini dirilis secara resmi di Indonesia dalam format compact disc (CD) yang bertajuk Live in Switzerland 2005 melalui kerja sama dengan label rekaman demajors pada 17 Juli 2026.

Pada hari yang sama, pesta peluncuran CD album Live in Switzerland 2005 juga digelar di Gramedia Jalma, Melawai, Jakarta Selatan.

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Live in Switzerland 2005 mendokumentasikan penampilan penuh Discus di ProgSol Festival, salah satu festival progressive rock terkemuka di Eropa yang berlangsung di Pratteln, Swiss, pada 2005.

Penampilan tersebut menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan internasional Discus, yang sejak akhir 1990-an telah dikenal sebagai salah satu kelompok

progressive music paling unik dari Asia.

Rekaman konser ini dikerjakan dengan kualitas audio yang istimewa karena direkam langsung oleh Jurg Naegeli, mantan bassist grup rock Swiss, Krokus, yang kemudian dikenal sebagai salah satu sound engineer terbaik di negaranya.

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Selama bertahun-tahun, dokumentasi konser tersebut hanya dapat dinikmati oleh kalangan terbatas. Kini, melalui proses kurasi dan restorasi, rekaman tersebut akhirnya hadir sebagai album live resmi yang memperlihatkan energi panggung Discus pada salah satu periode paling produktif dalam sejarah mereka.

Album ini sebelumnya hanya tersedia sebagai bagian dari box set eksklusif yang dirilis di Jepang oleh Diskunion pada 2024 dan memperoleh sambutan positif dari komunitas progressive music internasional hingga sempat menjadi rilisan best seller.