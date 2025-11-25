Legenda Reggae, Jimmy Cliff Meninggal Dunia Setelah Mengalami Pneumonia

Selasa, 25 November 2025 – 14:24 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musisi legendaris asal Jamaika, Jimmy Cliff meninggal dunia dalam usia 81 tahun pada Senin (24/11) waktu setempat.

Ikon reggae tersebut dikabarkan mengembuskan napas terakhir seusai berjuang melawan penyakit pneumonia.

Kabar kepergian Jimmy Cliff disampaikan oleh istrinya, Latifa Chambers melalui akun resmi di media sosial.

Baca Juga: Bad Omens Ungkap Sumber Inspirasi Lagu Left For Good

“Dengan kesedihan yang mendalam, saya menyampaikan bahwa suami saya, Jimmy Cliff, telah berpulang akibat kejang yang diikuti oleh pneumonia," ungkap Latifa Chambers.

Pihak keluarga kemudian menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan hidup Jimmy Cliff.

"Saya berterima kasih kepada keluarga, teman, sesama artis dan rekan kerja yang telah menemani perjalanan hidupnya. Untuk semua penggemarnya di seluruh dunia, ketahuilah bahwa dukungan kalian adalah kekuatannya sepanjang karier," sambungnya.

Baca Juga: Tohpati dan Nadhif Basalamah Bangkitkan Lagi Semusim

Jimmy Cliff yang memiliki nama asli James Chambers itu lahir di St. James Parish, Jamaika pada 1944 silam.

Memakai nama Cliff sebagai bentuk ambisi, dia memulai karier musik pada awal 1960 setelah pindah ke ibu kota Kingston.