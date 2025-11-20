Close Banner Apps JPNN.com
Legenda Timnas Korea Jauh-Jauh ke Indonesia Demi Benahi Teknik Pesepak Bola Muda

Kamis, 20 November 2025 – 10:28 WIB
Legenda sepak bola Korea, Lee Young-pyo saat melatih teknik passing pesepak bola muda Indonesia dalam program Bintang Muda Generasi Masa Depan 2025. Foto: Dokumentasi LOTTE Indonesia

jpnn.com - Legenda sepak bola Korea Lee Young-pyo memberikan pelatihan kepada para pesepak bola muda dalam event bertajuk Bintang Muda Generasi Masa Depan 2025.

Pria kelahiran 23 April 1977 itu tidak hanya mengasah kemampuan dasar para peserta, tetapi juga menyampaikan motivasi bagi para pemain muda yang bercita-cita meniti karier hingga ke level internasional.

Mantan penggawa PSV Eindhoven itu mengungkapkan pentingnya latihan dasar sebagai fondasi ketangkasan seorang pemain.

"Untuk awal, kami bermain basic pass game karena di umur mereka saat ini biasanya belum punya record waktu latihan yang cukup."

"Jadi, saya akan lebih fokus memberikan waktu latihan dan juga meningkatkan teknik ketepatan dalam mengoper bola,
ujar pemain berposisi sebagai bek sayap itu.

Wajar jika passing menjadi perhatian utama karena di level senior pun aspek ini masih perlu dibenahi para pemain Indonesia

"Kalau kalian ingin menjadi pesepak bola yang handal, kalian harus tahu teknik passing yang baik," ujar pemilik caps 127 di Timnas Korea itu.

Seluruh materi yang diberikan Lee kemudian diterapkan langsung dalam pertandingan mini.

Pesepak bola muda Indonesia mendapatkan ilmu dasar dari legenda Timnas Korea, Lee Young-pyo

