Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Leger Gaji PPPK & Paruh Waktu Sudah Turun, Ada THR, Selisihnya Tipis

Kamis, 12 Maret 2026 – 10:10 WIB
Leger Gaji PPPK & Paruh Waktu Sudah Turun, Ada THR, Selisihnya Tipis - JPNN.COM
Sebelum ada info soal THR, PPPK penuh waktu dan paruh waktu di Kota Tegal berbagi takjil. Foto: Dokumentasi FHNK2I Tendik for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Leger gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sudah turun.

Dalam leger itu, ada komponen tunjangan hari raya (THR). Besaran THR untuk PPPK penuh dan PPPK paruh waktu selisih tipis.

Sekretaris Jenderal Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) Herlambang Susanto mengatakan besaran THR PPPK, baik penuh maupun paruh waktu, yang sedikit itu membuktikan pemerintah daerah peduli.

Baca Juga:

"Alhamdulillah leger gaji sudah turun dan tinggal ditandatangani. Ada THR dan semuanya dapat, besarannya pun selisih tipis," kata Herlambang kepada JPNN, Kamis (12/3).

Dia mencontohkan pemberian THR di Kota Tegal, Jawa Tengah.

Untuk PPPK penuh waktu tahap 2, besaran THR proposional 5/12 dari gaji pokok dan tunjangan melekat. Besarannya kurang lebih Rp 806 ribu - Rp 1,04 juta. Untuk PPPK paruh waktu, proposional 4/12 dari gaji yang diterima. Besarannya sekitar Rp 645 ribu.

Baca Juga:

"Kami tetap bersyukur dan semangat bersama. Saya juga lega karena teman-teman ASN PPPK paruh waktu juga dapat dan sama-sama proposional. Pemkot Tegal luar biasa," tutur Herlambang.

Dia menceritakan sebelum ada info soal THR, PPPK penuh dan paruh waktu di Kota Tegal berbagi takjil.

Leger gaji PPPK dan paruh waktu sudah turun, ada komponen THR, besarannya selisih tipis

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   THR PPPK  gaji PPPK  leger gaji PPPK  THR  Lebaran 
BERITA THR PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp