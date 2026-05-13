Legislator Ajak Semua Pihak Bersatu untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

jpnn.com, JAKARTA - Kurs rupiah melorot ke angka Rp 17.500 per USD dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga menyentuh level 6.700-an seusai pengumuman rebalancing terbaru Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Melihat kondisi itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah menilai penting untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan utnuk menghadapi gejolak ekonomi global.

Menurut Najib begitu ia disapa, rasa persatuan dan kesatuan penting guna mencegah gangguan dari pihak-pihak luar yang merasa tidak senang dengan berbagai capaian positif, salah satunya ialah pertumbuhan ekonomi RI.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 berhasil menorehkan catatan positif lantaran mencapai 5,61 persen. Capaian positif pertumbuhan ekonomi di angka 56,1 persen ini merupakan yang terbaik sejak 10 tahun terakhir.

“Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki pertumbuhan cepat,” ujar Najib di Jakarta, Rabu (13/5).

Najib menyebut ketika ekonomi suatu negara naik, yang diperebutkan bukan cuma pasar domestik, akses bahan mentah, jalur logistik, pengaruh politik, kontrol teknologi dan aliansi regional.

Lebih lanjut, Najib mengungkapkan, Indonesia saat ini juga mempunyai nilai strategis karena memiliki tiga hal sekaligus. Mulai dari populasi besar, sumber daya alam seperti nikel, batu bara, sawit, hingga posisi maritim strategis mulai dari ALKI, Selat Malaka hingga jalur Indo-Pasifik.

“Jadi jika ekonomi tumbuh stabil, Indonesia makin penting dalam peta persaingan antara United States, China, dan kekuatan regional lain,” beber Najib.