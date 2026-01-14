Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Legislator Demokrat Dorong Pemerintah Perkuat Pengawasan Kawasan Hutan

Rabu, 14 Januari 2026 – 16:07 WIB
Legislator Demokrat Dorong Pemerintah Perkuat Pengawasan Kawasan Hutan - JPNN.COM
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Muhammad Zulfikar Suhardi. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI  Zulfikar Suhardi, mendukung langkah pemerintah yang memperbolehkan gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang Sumatra untuk dimanfaatkan oleh warga terdampak bencana.

Menurut Zulfikar Suhardi, langkah pemerintah memperbolehkan warga terdampak bencana memanfaatkan kayu gelondongan akan berguna untuk percepatan pemulihan.

“Pada prinsipnya niatannya baik agar masyarakat bisa memanfaatkan kayu-kayu gelondongan yang terbuang sehingga pemulihan bisa lebih cepat atau setidaknya bisa membangun hunian sementara,” imbuh dia kepada awak media di Jakarta, Rabu (14/1).

Baca Juga:

Meski demikian, Zulfikar Suhardi mendorong, adanya pengawasan ketat dari pemerintah agar gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang Sumatra tidak disalahgunakan.

Dia menambahkan, pengawasan diperlukan lantaran langkah memperbolehkan gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang Sumatra bersifat darurat demi manfaat praktis.

“Tentu harus diawasi karena sesuai dengan surat edaran bahwa ini dapat dimanfaatkan tapi bukan untuk komersil,” jelas Zulfikar Suhardi.

Baca Juga:

Lebih lanjut, legislator Partai Demokrat ini menambahkan, pentingnya mitigasi agar ke depan tidak ada lagi bencana seperti di Sumatra yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan.

“Jadi prinsipnya adalah ini sebuah kebijakan urgent yang bukan menjadi solusi akhir, ke depan pengawasan kawasan hutan harus lebih diperkuat lagi,” katanya Zulfikar Suhardi.

Anggota Komisi IV DPR RI Zulfikar Suhardi, mendukung langkah pemerintah yang memperbolehkan gelondongan kayu banjir Sumatra dimanfaatkan ke warga terdampak

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kayu gelondongan  Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra  DPR RI  Partai Demokrat  banjir sumatra  Banjir Bandang 
BERITA KAYU GELONDONGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp