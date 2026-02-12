Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Legislator Dorong Investigasi demi Ungkap Motif Penembakan di Bandara Koroway

Kamis, 12 Februari 2026 – 15:04 WIB
Legislator Dorong Investigasi demi Ungkap Motif Penembakan di Bandara Koroway - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendorong dilakukan investigasi menyeluruh setelah pesawat PT Smart Air Aviation ditembaki orang tak dikenal (OTK) di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel, Papua Selatan, Rabu (11/2).

"Kami mendorong agar dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap pelaku dan motif di balik serangan ini," kata Dave melalui layanan pesan, Kamis (12/2).

Diketahui, pilot dan kopilot meninggal dunia setelah insiden penembakan. 13 penumpang pesawat dinyatakan selamat.

Baca Juga:

Dave juga berharap proses hukum dari kasus penembakan pesawat di Bandara Koroway dilaksanakan tegas dan transparan.

"Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan aparat keamanan. Perlindungan terhadap warga sipil, termasuk awak penerbangan, merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh diabaikan," lanjut legislator fraksi Golkar itu.

Dave mengatakan penanganan Papua sebenarnya membutuhkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan keamanan dengan dialog, pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

"Langkah menyeluruh ini diharapkan mampu mengurangi ketegangan, memperkuat kepercayaan, serta menyelesaikan akar permasalahan secara berkelanjutan," kata dia.

Komisi I DPR RI, kata Dave, akan terus memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah terkait Papua dijalankan dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono berharap proses hukum kasus penembakan pesawat di Bandara Koroway dilaksanakan tegas dan transparan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bandara Koroway  Penembakan  Komisi I Dpr  Papua  Dave Laksono 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp