Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Legislator Dorong Kasus Tewasnya Arya Daru Dibuka Lagi

Selasa, 30 September 2025 – 16:39 WIB
Legislator Dorong Kasus Tewasnya Arya Daru Dibuka Lagi - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira. (ANTARA/Gecio Viana)

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyebut kasus tewasnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan harus dibuka lagi, karena itu menjadi harapan pihak keluarga korban. 

"Hal yang saat ini kami lihat sebagai kasus yang gelap, ini menjadi lebih terang dan untuk keluarga ini, saya kira ini hal yang diharapkan," kata Andreas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).

Menurut dia, pihak keluarga korban selama ini masih bertanya-tanya pada kasus tewasnya Arya Daru, meski kepolisian sudah membuat kesimpulan. 

Baca Juga:

"Pihak keluarga yang selama ini bertanya-tanya, apa sih sebenarnya penyebab dari kepergian atau kematian dari almarhum Arya Daru Pangayunan," kata Andreas.

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menilai wajar kasus tewasnya Arya Daru dibuka kembali, terlebih ada kejanggalan antara laporan kepolisian dan fakta di lapangan.

"Direktur Perlindungan Kementerian HAM, menyampaikan bahwa ada hal-hal kejanggalan antara laporan dari kepolisian dan dari pihak penyidik dengan fakta-fakta yang diperoleh begitu," ujar Andreas.

Baca Juga:

Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7) pagi.

Ketika ditemukan, posisi tubuh Arya tergeletak di atas kasur dengan kepala dibungkus plastik dan dililit lakban berwarna kuning.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyebut dibuka lagi pengusutan kasus tewasnya Arya Daru menjadi harapan keluarga korban.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kasus Arya Daru  kasus kematian Arya Daru  Andreas Hugo Pareira  Polda Metro Jaya  Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira 
BERITA KASUS ARYA DARU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp