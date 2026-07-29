Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Politik - Legislatif

Legislator Fokus Menyelaraskan RUU Perampasan Aset ke KUHP dan KUHAP

Rabu, 29 Juli 2026 – 15:57 WIB
Legislator Fokus Menyelaraskan RUU Perampasan Aset ke KUHP dan KUHAP - JPNN.COM
Anggota Komisi III DPR RI Soedoson. Foto: Fathan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyebut parlemen masih terus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

"Ya, kami sedang menyusun RUU ini. Batang tubuhnya sudah ada," kata dia di Jakarta, Rabu (29/7).

Legislator fraksi Golkar itu menyebut fokus pembahasan saat ini berada dalam tahap penyelarasan substansi RUU dengan sistem hukum pidana nasional.

Baca Juga:

Menurut dia, penyelarasan menjadi penting agar tidak terjadi benturan dengan regulasi yang sudah ada.

"Tinggal kita menyesuaikan mengenai sistematikanya, filosofinya, sehingga terkait dengan undang-undang pidana yang lainnya. Karena perampasan aset ini tentu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus saling berkaitan dengan regulasi lain," lanjut Soedeson. 

Soedeson menjelaskan penyelaran utamanya dikakukan ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah disahkan. 

Baca Juga:

Hal ini penting agar RUU tersebut memiliki kepastian hukum dan dapat diimplementasikan secara efektif ketika disahkan.

Soedeson menekankan parlemen sangat menghitung matang ketika merumuskan pasal-pasal di dalam RUU Perampasan Aset. 

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyebut parlemen sangat menghitung matang dalam merumuskan pasal di RUU Perampasan Aset.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   RUU Perampasan Aset  KUHP  DPR RI  Soedeson Tandra  KUHAP 
BERITA RUU PERAMPASAN ASET LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp