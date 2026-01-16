Legislator Gerindra Anggap Kebijakan Prabowo Menunjukkan Peran Negara Melindungi Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menilai pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan penguatan peran negara dalam melindungi kepentingan rakyat.

Dia berkata demikian saat menyampaikan catatan reflektif mengenai dinamika politik Indonesia kontemporer.

"Negara tidak lagi sepenuhnya menarik diri sebagai pengatur prosedural, tetapi mulai kembali turun tangan dalam perkara-perkara dasar," kata legislator fraksi Gerindra itu kepada awak media, Jumat (16/1).

Azis menuturkan kebijakan memutihkan utang petani dan nelayan menunjukkan penguatan peran negara melindungi rakyat.

Menurut dia, langkah itu membuka kembali akses ekonomi rakyat kecil yang selama ini terhambat piutang macet dan jaminan yang tertahan.

"Dalam sejarah ekonomi dan politik Indonesia, utang bukan sekadar instrumen keuangan, ia sering berfungsi sebagai mekanisme pembekuan," kata dia.

Selain pemutihan utang, Azis menilai penertiban kawasan hutan yang dikuasai tanpa hak menunjukkan penguatan peran negara dalam melindungi kepentingan rakyat.

Legislator Dapil VI Jawa Tengah (Jateng) itu menganggap pengambilalihan kembali jutaan hektare memperkuat kedaulatan ruang sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.