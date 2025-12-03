Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Legislator Gerindra Singgung Peran BMKG Untuk Persiapan Angkutan Jelang Nataru

Rabu, 03 Desember 2025 – 20:00 WIB
Legislator Gerindra Singgung Peran BMKG Untuk Persiapan Angkutan Jelang Nataru
Ilustrasi BMKG. Foto Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kapoksi Gerindra di Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya (DWS) berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bisa bekerja maksimal mempersiapkan angkutan umum selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

“Kepada pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Baik angkutan publiknya, prasarananya, baik itu jalan kereta api, kemudian nanti pelabuhan dan bandar udaranya untuk dipersiapkan,” kata DWS di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).

Selain itu, dia berharap BMKG bisa aktif menyampaikan informasi prakiraan cuaca demi memberikan keamanan perjalanan selama Nataru.

"Diharapkan peran aktif BMKG, karena sekarang ini masuk dalam cuaca yang ekstrem, sehingga informasi-informasi cuaca terbaru agar lebih cepat,” kata DWS.

Legislator Dapil III Jawa Tengah (Jateng) itu juga meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas menyiapkan berbagai upaya mitigasi dengan menyiapkan posko darurat selama Nataru.

“Kepada Basarnas (BNPP) kami selalu menyampaikan sebisa mungkin Basarnas tidak ada kerjaan, artinya semua aman, selamat. Namun diharapkan, selalu menyiapkan posko-posko darurat untuk kesiapsiagaan apabila adanya sesuatu hal yang memerlukan bantuan cepat,” ujar Danang.

Adapun, Komisi V bakal melaksanakan rapat bersama mitra kerja untuk membahas kesiapan pemerintah menyambut Nataru. Satu di antaranya berkaitan transportasi publik.

DWS menyebutkan rapat sebenarnya dilaksanakan pada Selasa (2/12) kemarin, tetapi ditunda akibat fokus terhadap penanganan bencana.

Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana berharap BMKG bisa aktif memberikan informasi kondisi cuaca selama Nataru.

